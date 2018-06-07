В Югре «Лукойл» залил нефтью заповедник

В Югре устраняют последствия аварии на нефтепроводе в природном парке «Кондинские озера». ЧП произошло 3 июня – у предприятия ТПП «Урайнефтегаз» (подразделение «Лукойл-Западная Сибирь»), ведущего свою деятельность в границах заповедника, прорвало трубу. Разлив нефти обнаружили рыбаки. Видео с черными маслянистыми ручьями было выложено сразу в нескольких соцсетях. Жители близлежащих городов его активно обсуждают, приравнивают нефтяников к террористам и предлагают направить кадры в приемную президента Путина.

Между тем, в природном парке настаивают, что на самом деле произошел порыв водовода и черная маслянистая жидкость – подтоварная вода. «Ущерб, нанесенный окружающей среде, – минимальный. Благодаря принятым мерам по локализации попадания нефтесодержащей жидкости в озеро Арантур удалось избежать», – заверяют в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Предварительная площадь загрязненного участка составила 2008 квадратных метров. С момента выявления разлива на месте работает комиссия Природнадзора Югры, ликвидируются последствия отказа на трубопроводе: локализовано место загрязнения, собран и вывезен загрязненный грунт, собрана и откачана вода с высоким содержанием нефти.

«В настоящее время ведется сбор информации для расчета ущерба, причиненного лесам. Ущерб будет рассчитан с учетом повышающего коэффициента. Эксплуатирующая организация вызвана на возбуждение дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.31 КоАП РФ», – сообщает Росприроднадзор региона.

Югорск, служба информации

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