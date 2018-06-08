За сутки в Югре сгорело более 55 гектаров леса

В ХМАО за сутки зафиксировано четыре лесных пожара на территории Нефтеюганского и Сургутского лесничеств. Общая площадь возгораний составляет 56 гектаров. Три возгорания в Сургутском и Нефтеюганском районах площадью более 40 гектаров, которые возникли по вине местного населения, уже потушены. Еще один очаг природного возгорания, возникший из-за сухих гроз на землях лесного фонда Нефтеюганского лесничества, удалось локализовать. Его площадь составляет 15 гектаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зафиксировано 12 лесных пожаров общей площадью 72,12 га. Для сравнения, в 2016 году на эту дату в автономном округе произошло 102 лесных пожара. В 2017 году – 25 возгораний в лесу.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 07.06.18

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