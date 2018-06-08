Сотрудник Сургутнефтегаза перепугал женщин и детей в одном из дворов Сургута

Сотрудник «Сургутнефтегаз» устроил дебош в одном из дворов Сургута. Мужчина разгуливал с расстегнутой ширинкой по детской площадке, а затем начал толкать и раскачивать припаркованные автомобили. Автовладельцы из числа жильцов дома на ул. Свободы, 8 пишут в соцсетях, что были уверены – молодой человек хочет справить нужду на их машины. Люди вызвали полицию.

Чтобы увести мужчину, который, судя по всему, был в нетрезвом состоянии, пришлось надеть на него наручники. Очевидцы сняли дебошира на видео и выложили в соцсети. Некоторые пользователи осудили этот поступок, заметив, что у перебравшего алкоголя сотрудника СНГ теперь могут возникнуть проблемы на работе.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.06.18

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