В Югре мать-одиночку, поговорившую с «Дождем», уволили из-за «политических амбиций»

В Нижневартовске владелец телеканала N1 уволил журналиста, давшего комментарии «Радио Свобода» и «Дождю». Александра Терикова рассказала коллегам об утреннике в детском саду, в который ходит ее дочь. Воспитатели заставили детей выучить песню «Дядя Вова, мы с тобой», текст которой совершенно непонятен для пятилетнего ребенка и повествует о необходимости идти в последний бой за своего командира.

Родители были возмущены выбором репертуара. Ситуация обсуждалась в эфире N1. И, по словам Александры, руководство департамента образования поддержало недовольных. Однако как только новостью про детский сад заинтересовались так называемые оппозиционные СМИ, мать-одиночка Терикова лишилась работы. Владелец телекомпании Ринат Каримов потребовал от журналиста написать заявление об увольнении.

«Он позвонил мне через пару часов после эфира на «Дожде». Я поняла, что ему не понравилось, что корреспондент его канала появился в оппозиционном СМИ, в федеральной повестке. Мы ведь образцово-показательный регион, – рассказала «Новому Дню» Александра Терикова. – Каримов не оскорблял меня, но прозвучали нецензурные междометья и «твои сраные политические амбиции». На следующий день мне позвонила главный редактор и попросила написать заявление. Вчера я это сделала».

Журналисту уже поступило предложение о работе от одного из екатеринбургских СМИ. Кроме того, внештатное сотрудничество предложил «Дождь». Из местных средств массовой информации коллегу никто делом не поддержал.

«Новый День» попытался узнать точку зрения Рината Каримова. Выслушав вопрос, он заявил, что не может разговаривать, поскольку находится на совещании. В ответ на справедливое замечание, что совещание не может длиться весь день, Каримов положил трубку.

Нижневартовск, служба информации

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