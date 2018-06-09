В Югре нефтяники испугались проверки и воткнули обратно незаконно спиленные деревья

В Сургутском районе нефтяники незаконно вырубили деревья при обустройстве месторождения, а затем воткнули их обратно, чтобы скрыть следы вырубки. Об этом стало известно в ходе судебного процесса, инициированного самими нарушителями. Подрядчик компании «Лукойл-инжиниринг» – ЗАО «ТюменьНИПИнефть» – пытался доказать в апелляционной инстанции свою невиновность.

Ранее районный суд установил, что компания «ТюменьНИПИнефть» причинила ущерб Ульт-Ягунскому лесничеству. Это факт был выявлен Природнадзром Югры в середине июля 2017 года. Объем срубленной при производстве инженерно-изыскательских работ древесины составил 10,4 кубометра.

Через несколько дней специалисты Природнадзора вышли на повторную проверку и с удивлением обнаружили, что вырубленные деревья вернулись на место.

«Был зафиксирован факт осуществления работ сотрудниками филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ЗАО «ТюменьНИПИнефть», выразившихся в имитации роста спиленных ранее деревьев, путем втыкания стволов спиленных деревьев в грунт с целью придания им вертикального положения», – говорится в решении суда Ханты-Мансийского автономного округа.

В качестве доказательства в суд были представлены фото воткнутых деревьев. Сами рабочие настаивали, что не знают, кто срубил лес. Дальнейшие свои действия они объяснили тем, что у них не было возможности вывезти деревья, поэтому они решили «воткнуть их обратно, где ранее они произрастали».

В итоге окружной суд оставил в силе решение первой инстанции. ЗАО «ТюменьНИПИнефть» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.28 КоАП РФ. Теперь нефтяники должны выплатить штраф в размере двухсот тысяч рублей.

Сургут, служба информации

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