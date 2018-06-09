В Сургуте ребенок покалечился на детской площадке. Возбуждено уголовное дело

В Сургуте следователи проверяют одну из управляющих компаний города. Во дворе дома, которым управляет УК, покалечился ребенок. Восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы, упав с мостика, соединяющего две игровые конструкции на детской площадке. С одной стороны мостик не имел ограждения. Ребенок получил травму головы, перелом руки и другие телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи считают, полагают, что происшествие стало возможным из-за ненадлежащего обслуживания игровой конструкции и отсутствия должного контроля за состоянием детской площадки. Из управляющей компании изъята документация, допрашиваются работники организации и очевидцы ЧП.

С самой УК говорят, что при установке конструкции ограждение на мостике имелось, однако потом кто-то его демонтировал.

Сургут. Другие новости 09.06.18

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