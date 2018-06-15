В Югре член ОНФ похвастался билетами на футбол почти за 800 тыс. рублей

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица ищет попутчика в Санкт-Петербург. Туда общественник отправляется, чтобы 22 июня посмотреть футбольный матч «Бразилия-Коста-Рика». У Печерицы есть два vip-билета на трибуну skybox на стадионе «Санкт-Петербург Арена» общей стоимостью 774 тыс. рублей.

«Друг не сможет поехать (( ищу попутчика, напополам) Паспорт болельщика не нужен», – написал общественник на свой страничке в Facebook и выложил фото квитанции. Напомним, ранее Евгений Печерица руководил отделом экологии администрации Ханты-Мансийского района и начальником отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления Росприроднадзора по ХМАО.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.06.18

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