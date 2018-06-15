В Югре прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

В рамках празднования Дня России и Дня города Ханты-Мансийска на этой неделе в окружной столице состоялся Третий Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. На территории у Парка Победы для горожан развернулась тематическая зона «Бульвар энергоэффективных технологий» с участием ведущих региональных компаний ТЭК.

Главная цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни среди населения и внедрение технологий бережливого производства. Югорчане подписали личные декларации о бережном отношении к энергоресурсам, первые 500 присоединившихся к этой акции получили в подарок светодиодные лампы. Акцию возглавили Губернатор Югры Наталья Комарова и народная артистка России Надежда Бабкина. Глава региона посетила площадки фестиваля, пообщалась с их посетителями и энергетиками. Участие в программе фестиваля приняли руководители региона и общественные деятели. Среди них – заместители губернатора Дмитрий Шаповал, Алексей Забозлаев, Всеволод Кольцов, Галина Максимова, помощник председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Александр Тарасенко, начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, генерал-майор полиции Василий Романица, директор Института природопользования, заведующий кафедрой нефтегазового дела Югорского государственного университета Роман Аюпов, представители СМИ, многочисленные жители города.

«Декларация в очередной раз напоминает всем нам о необходимости рационального использования ресурсов нашей планеты. Радует, что взрослое население совместно со своими детьми подписывали декларации, рассказывая подрастающему поколению о значимости этой акции. Не устану повторять, что воспитанием культуры энергосбережения нужно заниматься с самого детства. Придерживаться энергосберегающего образа жизни нужно в первую очередь взрослым, тем самым показывая личный пример», – отметил директор департамента ЖКХ и энергетики Югры Егор Ковальчук.

Исполнительный директор АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры» Эдуард Кинцле резюмировал, что фестиваль не теряет актуальности и стал по-настоящему красочным событием: «На площадке фестиваля собрались тысячи горожан – среди посетителей большое количество молодёжи и детей, семей, представителей органов власти и средств массовой информации. Приятно осознавать, что идея энергосбережения активно поддерживается жителям нашего города. Отрадно видеть оживлённую очередь у пункта подписания личных деклараций об энергосберегающем образе жизни, таким образом горожане делают осознанный выбор в пользу сохранения энергоресурсов, в очередной раз подтверждая, что Югра – бережливый регион».

На Бульваре энергоэффективности были развёрнуты тематические зоны. Стенд ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» в преддверии Чемпионата мира по футболу превратился в спортивную площадку, где были установлены импровизированные футбольные ворота, в которые мог забить каждый желающий и ощутить себя настоящим футболистом. Маленькие художники пробовали свои силы в художественной лаборатории. Специалисты АО «ЮРЭСК» провели традиционные мастер-классы творческого проекта «Папина школа», который имеет большую популярность среди подрастающего поколения. Дети совместно с родителями практиковались в сборке различных электросхем.

Компаниями были представлены новейшие технологии и способы экономии энергии. Гости фестиваля познакомились с работой солнечной мини-электростанции АО «Юграэнерго», узнали принцип действия электротехнических лабораторий АО «ЮРЭСК» и сфотографировались на память на тепловизор, прошлись по «Умному дому» Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», рассмотрели электромобиль АО «Тюменьэнерго», оценили дополненную реальность с помощью технологии виртуального моделирования «AR engineering» от Югорского государственного университета.

Помимо выставки современных технологий для горожан и гостей Ханты-Мансийска был организован большой праздник. На протяжении всего дня для работали интерактивные площадки, зоны по распространению сувенирной энергоэффективной продукции, розыгрыши призов от партнёров фестиваля.

Для юных гостей фестиваля были организованы шоу «Трансформер» с участием настоящего автобота «Бамблби» и научно-популярное шоу экспериментов и научных опытов «Чудеса науки». Ребятам продемонстрировали интерактивные трюки с азотом, гигантские тепловые взрывы, замораживали и разбивали замороженные предметы. С огромным интересом посетители Бульвара участвовали в танцевальных флешмобах, фотографировались на фоне баннера #ВместеЯрче с ключевыми хэштегами фестиваля – #ЖКХменяется, #ВместеЯрчеЮгра, #Юграбережливыйрегион. На площадке Бульвара работала зона компьютерной игры по энергосбережению «ЖЭКА» (igra-jeka.ru), которая позволяет в увлекательной̆ форме освоить современные технологии энергосбережения и узнать о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

«Большое спасибо за организацию такого классного праздника – отличное настроение обеспечено на весь день! Очень яркая и насыщенная развлекательная программа, эффектные шоу и зажигательные танцы. Особенно интересно было увидеть последние разработки компаний: электромобиль, солнечную мини-электростанцию и «Умный дом». Приятно, что в нашем регионе технологии стремительно развиваются, а фестиваль с каждым годом становится все лучше!», – поделилась впечатлениями жительница Ханты-Мансийска Юлия Ермолаева.

На фестивале хантымансийцы могли бесплатно обменять старые лампы накаливания на энергоэффективные светодиодные. Гостям вручали брошюру «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ», которая является путеводителем по вопросам ЖКХ, где простым и понятным языком разъясняются основы жилищного законодательства. Маленькие посетители получили в подарок детские книжки «Команда защитников энергии», которая в игровой форме знакомит с простыми правилами энергосбережения.

Фестивальное движение в Ханты-Мансийске продолжится 7 июля 2018 года в рамках городского мероприятия «ПикникХМ». В Югре к мероприятиям фестиваля присоединятся все муниципалитеты. В образовательных учреждениях округа проведут тематические уроки энергосбережения и региональный этап всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче». Для школьников и студентов на предприятиях ТЭК и различных отраслей промышленности будут организованы дни открытых дверей с демонстрацией энергосберегающих технологий.

Организаторами фестиваля в Ханты-Мансийске выступили Депжкк и энергетики Югры, Центр развития жкк и энергосбережения Югры и Администрация города. Соорганизаторами и участниками «Бульвара энергоэффективных технологий» стали АО «Тюменьэнерго», ОАО «ЮТЭК – региональные сети», АО «ЮРЭСК», АО «Юграэнерго», АО «Тюменская энергосбытовая компания», Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», МП «Водоканал» (г. Ханты-Мансийск), МП «Ханты-Мансийскгаз» и МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети».

Фестиваль проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь), российского движения школьников, госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии энергосберегающей деятельности.

Ханты-мансийск, служба информации

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