Губернатор Комарова поддержит только одного тюменского врио губернатора

Глава Югры Наталья Комарова призналась, что на предстоящих выборах губернатора Тюменской области будет голосовать за Александра Моора. Об этом она заявила сразу после подписания договора о сотрудничестве между регионами тюменской «матрешки». Одновременно Комарова выразила сожаление, что не сможет проголосовать за врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Напомним, на Ямале всенародных выборов нет. Губернатора назначают депутаты окружного заксобрания. Схема такова: сначала региональные отделения партий предлагают главе Тюменской области своих кандидатов, из них он отбирает не менее пяти человек и направляет их фамилии президенту Путину. Глава государства выбирает трех кандидатов и направляет список в думу Ямала. По итогам депутатского голосования определяется губернатор.

Тюмень, служба информации

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