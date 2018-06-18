В Югре в служебном кабинете найдена мёртвой сотрудница полиции

В Лангепасе силовики проводят проверку по сообщению о гибели сотрудницы полиции. По неофициальной информации, девушка найдена с огнестрельным ранением в понедельник, 18 июня 2018 года, в служебном кабинете. Она работала в полиции в должности следователя городского отдела полиции. Смерть, по данным, появившимся в соцсети, была ненасильственной. Об этом написали в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети «Вконтакте». Там также указывалось, что сотрудница недавно перевелась с Алтая. «Ее сильно доставала начальница. Оставила записку, но ее усиленно прячут. В записке говорится именно о конфликте с начальницей», – говорится в сообщении в паблике.

В пресс-службе следственного управления СК ХМАО отказались комментировать информацию.

Собеседник агентства «Новый день» в силовых структурах рассказал, что данное ЧП действительно было зарегистрировано. Проводится проверка.

В соцсети под постом о ЧП появилось сообщение с комментариями о трагедии. «Подробности небольшие. Девочка перевелась из Барнаула в январе текущего года. Проживала в Лангепасе на съёмной квартире. Замужем. Детей нет. Муж живёт в Барнауле. Ей повесили 2 дисциплинарки в апреле», – пишет пользователь Игорь Худяков. В комментариях многие говорят о сложностях работы в системе МВД и что самоубийства, к сожалению, бывают.

У девушки на странице в соцсети есть множество фотографий в форме, в том числе, и с оружием. Кроме того, она постила достаточно провокационные демотиваторы про работу в полиции. Вместе с этим на своей странице девушка публиковала много жизнерадостных фото, в том числе и в компании друзей.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 18.06.18

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