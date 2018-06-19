Жители Сургута отказываются от местного хлеба и пирожных

В Сургуте муниципальное предприятие «Городской рынок» в 2017 году сработало в убыток. Другой МУП – хлебозавод – сократил производство из-за невостребованности продукции. Об этом сообщается в отчёте о работе МУПов, который подготовил комитет по управлению имуществом. Документ депутаты гордумы рассмотрят на ближайшем заседании, сообщает агентство «Новый День».

Городской рынок

Убыточным среди всех МУПов города по итогам 2017 года оказался «Городской рынок». Он ушёл в минус на 1,5 млн рублей. В структуру МУП входит не только непосредственно Центральный рынок, где торгуют продовольственными и промышленными товарами, но и гостинца «Кедр». Именно она приносила убытки (порядка 2,2 млн рублей за 2017 год), от гостиницы решено избавиться. Персонал отеля уже сократили, что делать со зданием власти пока не решили. Возможно, его приватизируют или отдадут бизнесменам.

В отчёте комитета по управлению имуществом сообщается, что Центральный рынок старается привлечь горожан. В 2017 году МУП купил имущества на один млн рублей в том числе «холодильное оборудование для рынка на 382 тыс. рублей, макеты животных для привлечения покупателей на 225 тыс.рублей, выставочные образцы для зонирования товарных групп на 354 тыс. рублей, вывеску на 93 тыс.рублей». Валовая прибыль от деятельности рынка «Центральный» за 2017 год составила 14,4 млн рублей.

Хлебозавод

«Сургутский хлебозавод» пострадал из-за конкуренции. Его выручка снизилась на 5 процентов и упало производство кондитерских изделий (на 15 процентов) и хлеба (на шесть процентов).

«Снижение объёмов произошло в основном за счёт производства пряников и мучных кондитерских изделий. Это связано с ужесточением конкуренции на рынке кондитерской продукции, открытием федеральными сетями торговых комплексов, которые производят и реализуют собственную кондитерскую и булочную продукцию, а также завозят хлебобулочные изделия из других городов (Тюмень, Челябинск, Нижневартовск)", – говорится в отчёте мэрии.

И несмотря на это предприятию удалось получить чистую прибыль в 8,5 млн рублей и обновить оборудование. При этом на городском хлебозаводе текучка кадров – сотрудники не задерживаются из-за тяжёлых условий труда и низких зарплат. Средняя зарплата тут – порядка 41 тыс. рублей.

Школьные столовые

Средняя зарплата в МУП «Комбинат школьного питания», который занимается школьными столовыми в Сургуте, ещё меньше – порядка 28 тыс. рублей. Хотя прибыль у него и больше – 19,3 млн рублей. По итогам 2017 года отмечен рост товарооборота: повлияло удорожание школьных обедов и увеличение числа учеников в школах Сургута.

Бюро технической инвентаризации

Ещё один МУП – «БТИ». Предприятие получило прибыль в 830 тыс. рублей. В мэрии отмечают, что он не может участвовать в торгах на выполнение кадастровых работ (такое ограничение предусмотрено законом) и оттого теряет прибыль. Для оптимизации расходов БТИ пришлось даже продать один из автомобилей – Hyundai Solaris за 365 тыс. рублей.

Совхоз «Северный»

В отчёте о работе МУПов Сургута также упоминается одиозное предприятие «Северное», которое находится в процессе ликвидации. Его работу изучают силовики в связи с уголовным делом в отношении экс-мэра Сургута Дмитрия Попова. Ранее, напомним, последнего обвинили в том, что он неправомерно согласовал сделку банкротящегося предприятия по продаже песка.

«Завершение мероприятий по ликвидации будет возможно только после окончания следственных действий», – говоиится в отчёте мэрии.

Сургут, служба информации

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