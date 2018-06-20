Власти Сургута продают компанию, стоимость которой рухнула в несколько раз

Депутаты Сургута утвердят стоимость приватизации пакета «Югорская лизинговая компания». Согласно проекту решения городской думы, акции будут выставлены на торги по цене 4,3 млн рублей сообщает агентство «Новый День».

«Уставный капитал АО «ЮЛК» составляет 12 млн рублей и разделён на обыкновенные именные акции в количестве 240 штук номинальной стоимостью 50 тыс. рублей каждая. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих продаже – 31 штука, что составляет 12,92 процентов уставного капитала общества», – говорится в решении думы. Шаг аукциона предлагается установить в размере 200 тыс. рублей.

Примечательно, что цена пакета акций в несколько раз ниже той, что власти определяли ранее. Например, в 2014 году стоимость пакета оценивали в сумму более 15 млн рублей. В 2017 году в документах властей значилась цифра в 36,6 млн рублей.

Согласно списку афиллированных лиц, 77,49 процентов акций компании принадлежит фирме ООО «ЮЛК». У фирмы сложная структура собственности, конечным владельцем, предположительно, является Вячеслав Марков.

Сургут, служба информации

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