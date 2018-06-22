В Нижневартовске готовятся к ЧС: пересчитывают подушки, медикаменты, кровати

В Нижневартовске введен режим повышенной готовности к паводку. Как сообщили в администрации города, по состоянию на 22 июня уровень воды в реке Обь повысился на 5 см. и составляет 910 см. По прогнозам ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшее время вода продолжит прибывать. В первую очередь это связывают с обильными осадками, которые выпали на территории Томской области и Югры.

На данный момент водой заполнены пойменные части реки. Об этом свидетельствуют результаты облета территорий, совершенных с помощью беспилотника. В ходе заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС замглавы по соцполитике Надежда Волчанина попросила учесть, что на территории садово-огороднических товариществ, расположенных в районе РЭБ флота и за старой частью города, по данным на 1 марта этого года, проживает 2810 человек, из них 637 детей.

«Хочу отметить, что количество проживающих в зонах возможного подтопления после паводка, который мы пережили в 2015 году, увеличилось. В частности, в 2017 году было зафиксировано 2179 человек, из них 520 детей», – подчеркнула Волчанина.

Во время заседания представители медицинских организаций сообщили, что готовы при необходимости к оказанию помощи в случае ухудшения ситуации. В учреждениях здравоохранения имеется необходимый запас медикаментов, а также возможность развернуть дополнительные койки.

Необходимое оборудование, а также запас кроватей, постельного белья, подушек имеется на базе МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». Они потребуются при развертывании пункта временного проживания граждан. В ведомстве надеются, что данный резерв останется невостребованным, так как выше по течению реки Обь наблюдается спад уровня воды.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 22.06.18

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