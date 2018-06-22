В Югре аварийно сел вертолёт. Спасатели не могут к нему подобраться

В Югре 22 июня 2018 года совершил жёсткую посадку вертолёт. Об этом МЧС рассказал очевидец. Информация от наблюдателя поступила в 16:25 по местному времени, рассказали агентству «Новый день» в пресс-службе управления МЧС ХМАО.

«Очевидец пояснил, что в районе Лангепаса совершил аварийную посадку вертолёт. На место выехала оперативная группа, кроме того, в воздух были подняты два вертолёта ведомства. Уже в 17:54 в 9 км к северу от Лангепаса был обнаружен вертолёт типа Ми-2. Местность болотистая, спасательный вертолёт сесть там не сможет, пытаемся добраться по земле», – уточнили в спасательном ведомстве.

Получить комментарии от следственного управления на транспорте пока не удалось: там рассказали, что проверяют полученню информацию о ЧП.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.06.18

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