В Югре при крушении вертолёта погиб человек

В результате аварийной посадки вертолёта Ми-2 в 9 км от Лангепаса 22 июня 2018 года погиб пилот. Судно принадлежит авиакомпании «Геликс. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Как ранее рассказали в управлении МЧС агентству «Новый день», о происшествии сообщил очевидец в 16:42. Около 18 часов вечера специалисты нашли вертолёт.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского СУТ СК России и сотрудников транспортной полиции», – говорится в сообщении силовиков.

В следственном комитете пока не называют цель полёта, а также обстоятельства крушения.

Отметим, сначала у силовиков была информация о пассажире, однако по последним данным МЧС ХМАО на борту воздушного судна пилот был один.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 22.06.18

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