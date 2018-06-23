В Югорске очевидцы сообщают о странной смерти монтажника рекламы

В Югорске очевидцы сообщают о ЧП: мужчина погиб, монтируя уличный рекламный баннер. Трагедия, по нефоциальным данным, произошла из-за того, что рабочий задел высоковольтный провод. По словам очевидца инцидент произошел 23 июня днём.

Получить комментарии в следственном управлении СК ХМАО пока не удалось – там не ответили на звонок.

фото прислано в редакцию «Новый День» читателями

Югорск, служба информации

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