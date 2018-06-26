Губернатор Комарова выписала премию депутату окружной думы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила наградить вице-спикера югорской думы Еремея Айпина. Соответствующий документ опубликован на сайте окружного правительства, сообщает агентство «Новый День».

Премия г-ну Айпину присуждается «за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». Еремей Айпин известен как защитник прав коренных народов Севера.

В положении о наградах сказано, что такие премии присуждаются к памятной дате – дню образования округа. Их могут получить граждане, прожившие и проработавшие в Югре не менее 15 лет на момент представления к награждению. Ранее такую премию получал от Натальи Комаровой, например, глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко.

Размер единовременной денежной выплаты – 27 тыс. рублей (согласно документу с поправками на 19.08.2016 год). У г-на Айпина множество знаков отличий. В том числе его отмечал и экс-губернатор ХМАО Александр Филипенко – депутат получал благодарственные письма главы региона в 2003 и в 2006 году.

Фото – официальный сайт думы ХМАО

Ханты-Мансийск, служба информации

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