Наталья Комарова нашла нового советника по внутренней политике

Глава города Радужный Сергей Баскаков ушёл в отставку. Информацию в беседе с агентством «Новый День» подтвердили в администрации города.

Обновлено в 11:10. Г-н Баскаков возглавлял администрацию Радужного с 2011 года. По данным департамента общественных связей правительства Югры, в понедельник, 2 июля 2018 года, он начнёт работу в качестве советника губернатора Натальи Комаровой. Новый чиновник будет курировать вопросы местного самоуправления.

В администрации города Радужного сообщили, что обязанности главы города исполняет Наталья Гулина – заместитель главы.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 02.07.18

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