Глава пенсионного фонда Югры агитирует за реформу: «Всё равно придётся»

Глава пенсионного фонда Югры Татьяна Зайцева заявила, что пенсионный возраст повышать нужно в любом случае. В качестве аргумента она привела тот факт, что в стране слишком много пенсионеров и мало трудящихся: на 1 пенсионера приходится менее 2 работающих человек. Её слова цитируют в пресс-службе правительства округа.

«В такой ситуации невозможно обеспечить нормальный рост и размер пенсий. Учитывая этот факт и другие объективные причины, повышать пенсионный возраст в России всё равно придётся. Все бывшие союзные республики уже пересмотрели возраст выхода на пенсию, и повысили его. Также почти во всех них, за исключением Белоруссии, возраст выхода на пенсию одинаков как для мужчин, так и для женщин», – сказала г-жа Зайцева.

Вместе с этиим региональный чиновник, и.о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско обещал, что власти примут законы, которые заставят работодателей охотнее трудоустраивать пожилых людей.

Напомним, согласно тексту законопроекта, который внесён в Госдуму, пенсионный возраст увеличат для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Для северян предусмотрен особый порядок. В местностях, приравненных к условиям Крайнего Севера, право выхода на досрочную пенсию женщины будут иметь в 58 лет, мужчины – в 60. Реформа уже вызвала резко отрицательные отзывы у населения.

Представитель пенсионного фонда Югры отметила, что льготы будут и у многодетных матерей. «Если у женщины два ребёнка и более, у нее сохраняются прежние условия выхода на пенсию – в 50 лет. При этом у югорчанок должно быть в активе 20 лет трудового северного стажа и 20 лет страхового. Именно при таких условиях жительницы автономного округа и других северных регионов или местностей, приравненных к ним, могут выйти на пенсию в 50 лет», – сообщила Татьяна Зайцева. Кроме того, законодатели обещают сохранить льготы для рыбаков, охотников, оленеводов из числа коренных малочисленных народов Севера.

По данным пресс-службы правительства ХМАО, в Югре проживают 436 тыс. граждан пенсионного возраста, из них 92 процента – люди, вышедшие на пенсию досрочно.

Ханты-Мансийск, служба информации

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