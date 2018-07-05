В Нефтеюганске из-за упавшего крана, который убил рабочего, возбуждено уголовное дело

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего под упавшей стрелой башенного крана. ЧП произошло 4 июля 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент случился на стройплощадке многоэтажного жилого дома в 5 микрорайоне города. Стрела башенного крана упала на строящийся дом, где в тот момент находился рабочий. Мужчина 1995 года рождения скончался на месте. В следственном управлении сообщили, что пока неизвестно, был ли в кабине крана в момент падения крановщик. Других пострадавших от падения крана нет.

«Следователи выясняют причины обрушения строительной техники. А также устанавливают всех лиц, ответственных за безопасность проведения строительных работ на данном объекте. В рамках уголовного дела будет проведен комплекс экспертных исследований», – рассказали в СУ СК ХМАО.

фото – следственное управление СК ХМАО

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 05.07.18

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