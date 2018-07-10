Замгенпрокурора Юрий Пономарёв недоволен сургутский предприятием

Генпрокурор УрФО Юрий Пономарёв предупредил директора сургутской компании о том, что нужно выплачивать людям зарплату. Предостережение прокурор отправил руководителю ООО «Дорожно-строительный трест № 1». Предприятие задолжало сотрудникам 9,4 млн рублей. Деньги не получили 475 человек.

«Работодатель предупреждён, что в случае дальнейшего невыполнения обязательств по выплате зарплаты он может быть привлечён к ответственности по статье кодекса об административных правонарушениях, а также по уголовной статье», – говорится в сообщении генпрокуратуры в УрФО.

Несколько дней назад об этой задолженности сообщала Гострудинспекция ХМАО. Ведомство уже выписало предписание руководителю о погашении задолженности до 20 июля 2018 года. «Возбуждено административное дело. Гендиректор вызван на составление протокола, так как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение два раза», – рассказывали в трудовой инспекции.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 09.07.18

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