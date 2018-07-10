В Югре ливень затопил целый город – жители плавали в лужах кролем (ВИДЕО)

Улицы Югорска оказались затоплены в результате продолжительного ливня. В центре города из берегов вышел пруд, прилегающие к нему территории залило водой. Жители сняли несколько впечатляющих видеороликов, на которых дети плавают кролем в луже между домами 14 и 16 на улице Мира, а взрослые пытаются рыбачить. Потопы для Югорска – дело обычное, по словам местных депутатов, причина в практическом отсутствии ливневой канализации.

Югорск затопило

«Из-за отсутствия ливневой канализации и мозгов у чиновников страдает весь город. Каждый год, по несколько раз за сезон, жители попадают в такую ситуацию, – рассказал «Новому Дню» депутат югорской думы Антон Пантин. – Аналогичных проблемных зон большое количество, в том числе в жилых дворах. Люди просто из подъездов не могут выйти. В народе лужи называют жидкими памятниками Салахову [бывший мэр Югорска]. Еще 5 лет назад я придумал развлечение давать имена чиновников самым выдающимся лужам».

Тяжелее всего приходится жителям домов, расположенных в низине около городского пруда. Некоторые здания имеют подвальные помещения, после потопа и откачки воды в них приходится проводить проветривание и ремонт. Кроме того, огромная лужа образовалась на перекрестке улиц Гастелло и Титова, вчера автомобилисты не могли там проехать, сегодня вода немного спала.

В администрации Югорска утверждают, в городе есть система, позволяющая нормально отводить ливневые и паводковые воды, но она не справляется с очень большими нагрузками. Наличие проблемы чиновники признают, однако уточняют, что она становится актуальной только во время затяжных дождей, а они не частое явление.

«В Югорске есть часть ливневой канализации, стоки поступают в городской пруд и оттуда перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС). Другое дело что трубопровод, соединяющий пруд с очистными, не справляется с поступающим объемом воды в период пиковых нагрузок, – пояснил «Новому Дню» заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации Григорий Ярков. – Кроме этого на разных улицах есть локальные ливневые канализации, там, где ливневые стоки проходят сначала очистку, а потом попадают в систему канализации. Но говорить о том, что мы планируем увеличить количество стоков, которые перенаправим на очистные сооружения, я бы не стал, потому что технология очистки на КОС предполагает наличие специальной активной среды – ила с бактериями. Если его до бесконечности разжижать, бактерии умрут».

В мэрии рассматривали возможность использования выведенных пару лет назад из эксплуатации КОС 1400. Чиновники хотели, чтобы этот объект принимал ливневые и паводковые воды. Но потом поняли, что для этого придется построить еще одну систему канализации. По оценкам специалистов, только разработка проекта обойдется в 10 млн рублей, а строительство водоприемников, трубопроводов, канализационных и насосных станций – в 300 млн рублей.

«Четыре года назад, до кризиса, мы этот вопрос еще рассматривали. Сейчас возможности бюджета очень ограничены. Поэтому дальше разговоров не двинулось, – резюмирует Григорий Ярков и добавляет, что коммунальные службы во время ливня сработали оперативно, благодаря чему ситуация стабилизировалась. – Я сейчас объезжаю город, разливы практически ликвидированы».

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 10.07.18

Замгенпрокурора Юрий Пономарёв недоволен сургутский предприятием. / Нефтегазовые регионы нашли путь к сердцу «Иннопрома» через желудок. Югра пытается сбыть неликвид. / Жириновский все-таки выдвинул своего кандидата в губернаторы Тюменской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»