Бушующие в Югре лесные пожары наткнулись на преграду

В Югре потухли природные пожары, действовавшие несколько дней в зоне контроля на землях Нижневартовского лесничества. Огонь остановили естественные преграды – реки и болота. Осмотр, проведенный специалистами окружной базы авиационной и наземной охраны лесов, установил, что общая площадь, пострадавшая от огня, составила 667 гектаров.

К этому часу в автономном округе лесные пожары не обнаружены. По данным метеорологов, практически во всех районах региона ожидается первый класс пожарной опасности. Исключение составляет Нижневартовский район, где из-за отсутствия осадков местами сохраняется пожароопасность 2-3 класса.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зафиксирован 61 лесной пожар общей площадью 2 178,48 гектара, из них 2 140,49 гектара – лесная площадь и 37,99 гектара – нелесная. В 2017 году на эту дату в лесах автономного округа было зафиксировано 57 пожаров площадью 203,66 гектара. В 2016 году – 234 природных возгорания. Площадь, пройденная огнем, составила 3 621,02 гектара.

Специалисты авиалесоохраны Югры отмечают, что, в сравнении с прошлым годом, наблюдается увеличение лесной площади, пострадавшей от огня. Свои коррективы вносит поздняя весна, сильные шквалистые ветры и грозовая активность.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.07.18

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