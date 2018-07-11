Югра вышла в лидеры страны по заполнению энергодеклараций

Югра вышла на первое место в России по заполнению энергетических деклараций. Соответствующая информация была озвучена на обучающем семинаре по размещению данных в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (https://dper.gisee.ru) для представителей государственных и муниципальных учреждений региона, который прошел накануне в Ханты-Мансийске.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры», данный семинар является подсистемой государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). Организатором мероприятия выступил департамент жкк и энергетики Югры совместно с АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры».

Работу семинара открыла руководитель технической поддержки ФГБУ «Российское энергетическое агентство» минэнерго России, начальник отдела сбора информации Оксана Волкова.

«Мы обсудили основные трудности и нюансы в ходе заполнения энергетических деклараций в модуле. Согласно приказу минэнерго России № 410 каждое учреждение, которое в стоимостном выражении потребляет энергетические ресурсы до 50 миллионов рублей в год, обязано ежегодно сдавать декларацию. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – регион, в котором проводится структурированная, оперативная работа по выполнению постановлений правительства и приказов минэнерго, а главное – здесь полностью отсутствуют нарушения», – подчеркнула Оксана Волкова.

Энергетическая декларация – документ, который пришёл на смену проведению обязательных энергетических обследований. На основе информации, содержащейся в декларациях, формируется сводные данные об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории субъектов РФ.

В первой части работы семинара участники обсудили нормативно-правовую базу в области энергосбережения:приказ № 401 минэнерго России, Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядок регистрации и процедуру добавления подведомственных учреждений в модуле. Вторая часть обучения была посвящена правилам заполнения энергетической декларации учреждений, добавлению и редактированию основной информации, анализу типовых ошибок при проверке, а также размещению информации по программам энергосбережения.

«Размещение информации в модуле является ключевым для формирования базы данных по энергоэффективности в РФ, поэтому проведение обучения по повышению качества заполнения деклараций актуально для всех учреждений. Для департамента жкк и энергетики Югры, как уполномоченного органа, важно располагать доступом к показателям муниципальных образований, департаментов, служб и отдельных учреждений, чтобы видеть и понимать реальную ситуацию», – рассказал начальник отдела энергосбережения департамента Анатолий Павлов.

Как отметили специалисты федерального ведомства, Югра занимает первое место в стране по заполнению энергетических деклараций. Исполнительный директор АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры» Эдуард Кинцле добавил, что регион намерен сохранять лидирующие позиции и в будущем.

«Сегодня Югра в лидерах по качеству выполнения деклараций, и для нас это важный показатель. Главное – не ослаблять позиции и держать высокую планку, именно поэтому мы проводим регулярную системную работу с муниципалитетами и организовываем обучающие специализированные мероприятия. Информация, собранная в системе, станет базовой для развития энергосервиса в бюджетной сфере», – подытожил Эдуард Кинцле.

В обучении приняли участие десятки представителей муниципальных и государственных учреждений и органов местного самоуправления. В сентябре планируется провести ещё одно аналогичное мероприятие.

Ханты-Мансийск, служба информации

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