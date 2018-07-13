В Югре на компрессорной станции прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В пятницу, 13 июля, в ХМАО на компрессорной станции В Лянторе прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Объект принадлежит компании «Сургутнефтегаз».

«Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 8:08. Наши подразделения прибыли на место через пять минут. Ни открытого горения, ни завалов не наблюдалось. Помощь работников МЧС не потребовалась. Эвакуацией служба также не занималась», – пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе управления МЧС ХМАО.

На месте работают следственные органы. Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК ХМАО, на место выехали следователи из Сургута. Место достаточно отдалённое, пока бригада специалистов не добралась до него. Известно, что в результате ЧП пострадали семь человек, они доставлены в больницу с различными травмами. Пока не называется компания, в которой они трудились. Обновлено в 12:42. Силовики назвали версию причины взрыва: произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания.

По предварительным данным, на станции проводился ремонт оборудования, и в этот момент произошёл хлопок без горения, разрушено сервисное оборудование. Двое пострадавших, опять же, по неуточнённым данным, находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегаз», обстоятельства ЧП они не комментируют. Там пояснили, что создана комиссия, которая выяснит причины инцидента.

Фото – life.ru

Лянтор, служба информации

Лянтор. Другие новости 13.07.18

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