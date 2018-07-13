На месторождении в Югре произошел выброс газа

В пятницу, 13 июля, на Западно-Варьеганском месторождении при производстве ремонтных работ на скважине № 4172 ОАО «Варьеганнефть» произошел выброс газа. Обошлось без возгорания, но зафиксировано разрушение противовыбросового оборудования.

«Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Выполняются подготовительные работы по глушению скважины. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия», – сообщили в Минэнерго РФ.

ОАО «Варьеганнефть» – дочернее зависимое общество ПАО НК «РуссНефть» (93 %). Головной офис расположен в Радужном. Основные виды деятельности: добыча нефти, природного газа и попутного нефтяного

газа.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 13.07.18

Два надзорных ведомства проверят «Сургутнефтегаз» после взрыва. / В уральском полпредстве назначения и кадровые замены приостановлены – до трудоустройства Бабича из ПФО. / В Югре пройдет масштабный митинг против пенсионной реформы. «Нам предлагают кормиться из мусорных баков». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»