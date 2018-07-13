На месторождении в Югре произошел выброс газа

В пятницу, 13 июля, на Западно-Варьеганском месторождении при производстве ремонтных работ на скважине № 4172 ОАО «Варьеганнефть» произошел выброс газа. Обошлось без возгорания, но зафиксировано разрушение противовыбросового оборудования.
«Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Выполняются подготовительные работы по глушению скважины. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия», – сообщили в Минэнерго РФ.
ОАО «Варьеганнефть» – дочернее зависимое общество ПАО НК «РуссНефть» (93 %). Головной офис расположен в Радужном. Основные виды деятельности: добыча нефти, природного газа и попутного нефтяного
газа.
Нижневартовский район, служба информации
Нижневартовский район. Другие новости 13.07.18
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