Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему семью с ребенком

Югорский пенсионер, расстрелявший семью с маленьким ребенком, отправится в колонию строго режима. Житель Сургутского района был признан виновным сразу по нескольким статьям. В марте 2017 года он устроил бойню на территории садово-огороднического товарищества «Вихрь». Сначала пенсионер четыре раза выстрелил из обрезного ружья в соседа по даче, с которым у него сложились неприязненные отношения. После этого убийца заметил приближающийся снегоход с семейной парой и малолетним ребенком. С целью скрыть преступление пенсионер расстрелял женщину, затем выстрелил в ее супруга и ребенка. Женщина погибла на месте. Ее муж оказал сопротивление и в ходе борьбы с подсудимым выбил ружье из его рук, а затем связал его и позвонил в полицию.

Подсудимый был признан вменяемым, приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Сургутский район, служба информации

Сургутский район. Другие новости 16.07.18

Следователи приняли новое решение по делу о взрыве в Югре в связи со смертью пострадавшего. / Артюхов заманивает ямальцев на выборы тюменского губернатора референдумом. / Следователи раскрыли подробности взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»