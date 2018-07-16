Грозы сжигают леса Югры

Большинство лесных пожаров в ХМАО (57 очагов) этим летом возникли из-за грозы. Остальные – в результате действий человека. Как сообщили в МЧС, на сегодняшний день патрульными группами выявлено более 200 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях садово-огороднических товариществ. В отношении нарушителей составлено 214 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных взысканий составляет около 10 млн рублей.

По данным метеорологов, при устойчивой сухой и ветреной погоде в отдельных муниципальных образованиях пожарная опасность может повыситься. Так, в Нижневартовском районе с сегодняшнего дня объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Всего с начала года на территории округа зарегистрировано 77 очагов природных пожаров на площади около 2300 гектаров.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 16.07.18

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