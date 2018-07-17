В Югре отправили в тюрьму работника библиотеки

Жительница Ханты-Мансийска проведет в исправительной колонии полтора года. Женщина работала главным бухгалтером муниципального учреждения «Городская централизованная библиотечная система» и похитила свыше 2,3 млн рублей бюджетных денег. Пять лет подряд бухгалтер вносила заведомо ложные сведения о начислении заработной платы и отпускных.

В итоге суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Кроме лишения свободы женщину приговорили к взысканию ущерба, причиненного бюджету города.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.07.18

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