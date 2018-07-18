В Югре сотни сотрудников крупной компании сидят без зарплаты четыре месяца

Огромную задолженность по зарплате в Нягани выявили сотрудники Гострудинспекции в Югре. Компания «Монтажное управление№5» четыре месяца не рассчитывалась с работниками. В итоге долг достиг 47 млн рублей. Деньги не получили 416 сотрудников предприятия.

«Руководителю выдано обязательное для исполнения предписание о погашении задолженности по заработной плате до 1 августа 2018 года. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела. Материалы переданы следователям для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела» , – говорится в сообщении готсрудинспекции в ХМАО.

Получить комментарии компании в момент подготовки материала не удалось. На сайте компании сообщается, что её годовой оборот составляет от 1 до 1,5 млрд рублей. Клиентами компании являются крупные нефтегазодобывающие и промышленные предприятия Тюменской области.

Нягань, служба информации

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