Губернатор Комарова просит подчиненных пройти проверку на детекторе лжи

С мая прошлого года кандидатов на должности сотрудников госучреждений и госпредприятий Югры просят пройти проверку на детекторе лжи. Об этом стало известно сегодня, после того, как правительство внесло изменения в собственное распоряжение от 26 мая 2017 года № 311-рп «Об организации проведения добровольных психофизиологических исследований с применением полиграфа в отношении граждан при назначении на должность государственной гражданской службы Югры». Поправками был откорректирован алгоритм ознакомления с результатами проведения исследований с помощью полиграфа.

Как следует из документов, психофизиологическое исследование является добровольным и проводится с согласия соискателя. «Отказ гражданина от прохождения исследования не является основанием для отказа в назначении на должность государственной гражданской службы автономного округа, в допуске к исполнению должностных обязанностей и не влечет за собой ущемление его законных интересов и прав», – говорится в документе.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.07.18

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