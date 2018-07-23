В Югре убили бизнесмена, который пытался создать парк «За Саймой» в Сургуте

В Ханты-Мансийске найдено тело директора коммерческой компании, бывшего сотрудника МВД. Следователи возбудили уголовное дело. «Тело погибшего с колото-резанными ранами обнаружено ночью 20 июля 2018 года в его квартире», – сообщается на сайте следственного управления СК ХМАО. В ведомстве уже отметили, что изучают камеры видеонаблюдения. «В настоящее время допрашиваются лица из числа родственников и знакомых погибшего, его соседи, проводится комплекс других следственных действий», – рассказали следователи.

Как сообщает источник агентства «Югра ПРО», убитый – генеральный директор ООО «Праздник» из Ханты-Мансийска, ветеран МВД, бывший заместитель начальника Сургутского РУБОПа, майор в отставке Сергей Григорьев.

Как удалось выяснить агентству «Новый День», деятельность его компании связана с парками. Несколько лет назад он стал участником разбирательства с властями Сургута: ему предоставили в бессрочное пользование участок «За Саймой» в Сургуте для обустройства ботанического сада (сейчас этот проект также обсуждается). Вместо сада предприниматель неправомерно установил аттракционы. В 2015 году суд решил, что он должен освободить участок и убрать аттракционы. Бизнесмен выполнил решение суда – парк сейчас находится в пользовании муниципального учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

Ханты-Мансийск, служба информации

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