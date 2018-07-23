В Югре стало больше детей-самоубийц

В Югре растет число несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством. Об этом губернатору Наталье Комаровой доложили представители следственного управления. Глава ХМАО сказала, что в работе с подростками необходимо сделать акцент на выявлении детей, склонных к суициду.

Не исключено, что в Югре будет создан ресурсный методический центр профилактики суицидальных проявлений несовершеннолетних. Глава региона предложила расширить задачи центра, не ограничиваясь одним направлением работы, а также объединить уже созданные информационные площадки в единый методическо-информационный портал образовательной направленности для подростков, педагогов, родителей.

«Психологическая помощь детям должна быть доступна в формате, удобном, в первую очередь, для них, – сказала Наталья Комарова. – На базе центра можно также сделать киберлабораторию, одним из направлений работы которой станет организация дистанционных курсов, направленных на повышение компетенций граждан в вопросах медиабезопасности».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.07.18

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