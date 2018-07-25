Власти Югры решили, что митинги дурно влияют на студентов и оградили их от акций протестов

Крупнейшие города Югры лишатся привычных площадок для митингов и акций протеста. 27 июня правительство округа изменит список мест в Сургуте и Нижневартовске, где гражданам разрешено собираться для выражения собственного мнения по поводу актуальных проблем. Если раньше жители Сургута могли митинговать на площади у главного корпуса Сургутского госуниверситета (площадка в 5,6 тыс. кв.м.), то с 1 января 2019 года им придется делать это в сквере микрорайона №31 (3,5 тыс. кв. м.).

Жителям Нижневартовска, ранее выходившим на площадь у Мемориала воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ (площадка в 1,5 тыс. кв.м.), будет разрешено устраивать собрания и акции протеста на «Открытой эстраде» бульвара на набережной реки Обь (ул. Г.И. Пикмана, 800 кв.м.). То есть площадки не только переместили дальше от центра городов, но и значительно сократили их площадь.

Как рассказал «Новому Дню» начальник управления региональной политики и развития местного самоуправления Александр Меньщиков, с такой инициативой выступили сами муниципалитеты. Причины изменений весьма неоднозначны. В департаменте внутренней политики ХМАО сообщили, что место у Мемориала в Нижневартовске, «несет в себе дух траура и благодарности поколений к подвигу земляков, отдавших жизни не только за свою землю, но и за существующие в тот период идеи построения коммунистического строя». «Однако имеют место случаи несовпадения мотивов и целей заявляемых публичных мероприятий с первичным предназначением указанного Мемориала», – считают чиновники.

Что касается Сургута, то митинги около вуза могут плохо повлиять на студентов. «Мотивы и цели заявленных публичных мероприятий могут содержать тезисы, обсуждение которых возле учреждения высшего профессионального образования может оказать отрицательное воздействие на формирование идеологии и правосознания обучающихся», – объясняют в департаменте внутренней политики.

Напомним, в последнее время в российских городах проходят митинги и пикеты против пенсионной реформы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.07.18

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