Коммунисты и эсэры попросили у губернатора Комаровой деньги на костюмы и сушилки для обуви

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала проект распоряжения «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства ХМАО», согласно которому будут профинансированы наказы избирателей депутатам окружной думы. В частности речь идет о наказах, данных парламентариям от КПРФ и «Справедливой России» на третий квартал 2018 года. Общая сумма выделяемых средств – 6,2 млн рублей

В списке наказов чаще всего встречаются просьбы оказать финансовую помощь различным муниципальным учреждениям (творческие и досуговые центры, детские сады и т.д.) и приобрести сценические костюмы, оборудование для диджея, сувениры, мягкую мебель, конструкторы по робототехнике и проч. В списке есть даже такие мелочи как сушилки для обуви или наушники. Самый значительный наказ – оказать помощь администрации городского поселения Агириш (Советский район) в сносе расселенных ветхих жилых домов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.07.18

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