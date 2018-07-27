В Югре браконьеры выловили несколько центнеров ценной рыбы (ВИДЕО)

В Югре задержали группу браконьеров, которые незаконно в период нереста выловили сотни килограммов ценной рыбы. Это шесть жителей Мегиона, рассказали в пресс- службе МВД ХМАО. Злоумышленников задержали полицейские совместно с бойцами Росгвардии во время вылова.

«В ходе обысков в одном из гаражей оперативники обнаружили рыбу различных пород, в том числе осетр Сибирский, занесённый в Красную книгу. Стражи порядка изъяли более 300 кг осетра и стерляди», – сообщили в окружном полицейском Главке.

Задержанные жители Мегиона на протяжении семи дней на территории Нижневартовского района во время нереста ловили эту рыбу. Двое из них уже судимы за подобные действия. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Санкции статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказание три года лишения свободы.

фото - сайт МВД ХМАО

Нижневартовский район, служба информации

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