На площадке «дочки» Славнефти произошел несчастный случай

На площадке ООО «Мегион геология» («дочка» Славнефти) – произошел несчастный случай. Слесарь-ремонтник шестого разряда выполнял работу по выпрессовке подшипника. Подшипник лопнул и одна из его частей попала мужчине в район левого глаза. Пострадавший был доставлен в нижневартовскую окружную клиническую больницу.

«О потере глаза или зрения речь не идет, но травма была к отнесена к тяжелой степени поврежденья здоровья», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе госинспекции труда по ХМАО.

«При расследовании было установлено, что слесарем-ремотником выполнялись работы по выпрессовке без соответствующего допуска и на станке со снятым защитным кожухом без применения СИЗ «очки защитные», – сообщили в Роструде. – Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ, и несоблюдение требований правил и инструкций по безопасному ведению работ». По итогам расследования комиссия связала несчастный случай с производством, виновные были привлечены к административной ответственности.

Мегион, служба информации

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