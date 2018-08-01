В Лангепасе кафе, где нашли кишечную палочку, заявило о предвзятости и неправильной проверке

В Лангепасе закрыта пиццерия «Торино», в которой нашли кишечную палочку. Работа кафе остановлена после того, как там отравился посетитель. О нарушениях, найденных в заведении общепита, сообщает пресс-служба окружного управления судебных приставов. Вместе с этим кафе также сделало заявление по поводу остановки работы, называя ревизию шоком. Там также указывают: жалобы отравившегося посетителя не подтверждаются.

Кафе закрыто на месяц. «В ходе проверки выявлены нарушения: помещение для изготовления продукции загрязнено, на ингредиентах отсутствует маркировка, в 12 и 15 смывов обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – говорится в сообщении управления ФССП Югры, которое ссылается на сведения Роспотребнадзора.

В кафе уверяют, что провели собственное расследование случая отравления (итоги опубликованы на странице заведения в соцсети «Вконтакте»). «Жалоба на роллы, содержащие в себе инфекционную палочку, не находит подтверждения. В тот день роллы данного вида были заказаны однократно, и люди, которые сделали этот заказ, к нам претензий не имеют, а также не имеют никакого отношения к девушке, подавшей жалобу. Выводы об этой ситуации напрашиваются сами собой», – говорится в заявлении «Торино».

Там также утверждают, что сюжет на местном телевидении был предвзятым и анализы в заведении брали люди, на которых не было халатов и бахил.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 31.07.18

Тюменские коммунисты объяснили, почему единороссы поддержали их кандидата в губернаторы. / Депутаты крупных городов Ямала и Югры не поддержали выдвижение Моора на выборах. / Из Тавды и Салехарда за пересмотром приговора – в Питер? Как будет работать закон об апелляционных судах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»