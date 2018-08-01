В Ханты-Мансийске перевернулась маршрутка – пострадали шесть человек

В центре Ханты-Мансийска перевернулся маршрутный автобус. ДТП произошло на перекрестке улиц «Дзержинского-Пионерская». «Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Рено», выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Форд Транзит» (маршрутное такси №26),– сообщили в УМВД по ХМАО. – В результате ДТП два человека получили телесные повреждения».

Между тем, по словам очевидцев, в «маршрутке» было шесть человек, среди которых двое детей. Все они получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в окружную больницу. По данным телеканала «Югра», один из пострадавших – пенсионер – оказался в реанимации.

Стоит отметить, что скорость «маршрутки» была небольшой – микроавтобус только начал движение от перекрестка на зеленый сигнал светофора. Однако врезавшийся в него сзади кроссовер ехал на большой скорости, этого хватило для того, чтобы такси перевернулось. Кроме «Форда» и «Рено» пострадал еще один автомобиль, припаркованный недалеко от места столкновения.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.08.18

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