В Югре резко выросло число семей с четырьмя детьми

В Югре растет число многодетных семей. Если в 2015 году таких было чуть больше 21 тысячи, то в 2017 – уже 25,7 тысяч. Количество семей с тремя детьми увеличилось на 20,9%, с четырьмя детьми – почти на треть (на 29,4%), с пятью и более детьми – на 24,4%.

В правительстве ХМАО напоминают, что многодетные семьи имеют право на ежемесячное пособие, единовременное пособие для подготовки детей к началу учебного года (при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, установленного в округе), компенсацию в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг и т.д. Сумма выплат на одну многодетную семью в 2017 году в среднем составила 138,9 тыс. рублей в год.

Кроме того, женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, имеют право на югорский семейный капитал, размер которого сейчас составляет 116 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в Сургуте почти закончено строительство крупнейшего в России перинатального центра. Он будет единственным в своем роде в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним. Это позволит учитывать региональные особенности при оказании специализированной медицинской помощи, а также организовать клиническую базу для обучения и аккредитации специалистов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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