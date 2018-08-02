На Югру надвигаются ураган и ливень

На Югру надвигаются сильный дождь и ураган. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 3 августа. В округе и в столице ХМАО прольется ливень, в юго-западных районах (Советский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский) – прогнозируется усиление ветра до 19 – 24 м/с. В МЧС просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходов просят держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.08.18

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