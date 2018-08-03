В Югре юноша истязал несовершеннолетних, заставляя клясться Кораном

В соцсетях распространили видео, на котором некто Исмаил Дарцаев, называющий себя представителем одной из северо-кавказских республик, избивает несовершеннолетнего жителя Нефтеюганска и унижает его товарищей.

Видео изобилует обсценной лексикой. Дарцаев требует от стоящей на коленях жертвы извиниться за то, что она выпендривалась (цензурный аналог бранного слова) и поклясться Кораном, что больше такого не повторится.

Несмотря на то, что молодой человек многократно принес извинения, Дарцаев продолжал его истязать – бил по лицу и заставлял называть друзей словами, самое приличное из которых – «петух». Потом Исмаил Дарцаев продиктовал на камеру свой адрес и пригласил всех желающих приехать и разобраться с ним. Он назвал свою национальность и заявил, что будет бить (цензурный аналог бранного слова) нехороших людей (аналог). Далее агрессор начал выяснять национальность своих жертв, а еще через минуту попросил убрать камеру и пригрозил заняться оральным сексом с избитым юношей.

В этот момент жительница дома, около которого совершалось преступление, выкрикнула из окна, что вызовет милицию. «Да хоть полицию», – ответил Дарцаев, но ушел.

Как сообщили «Новому Дню» в окружном полицейском главке, 19 июля в органы поступило заявление, в котором рассказывается о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему. «Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание), оно передано в следственный комитет», – рассказали в пресс-службе управления.

В СУ СКР по ХМАО рассказали, что Дарцаев был задержан и заключен под стражу. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание с применением пытки). В настоящее время рассматривается вопрос о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«В июле 2018 в районе дома №25 в 9 микрорайоне города Нефтеюганска 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес множественные удары руками и ногой в голову 16-летнему юноше в целях заставить его совершать действия, противоречащие его воле», – сообщили в следственном комитете. На своей страничке ВКонтакте Исмаил Дарцаев не появлялся с 19 июля. Страница молодого человека примечательна тем, что на ней опубликованы цитаты вора в законе Аслана Усояна, известного под прозвищем Дед Хасан.

Скрин с видео

Нефтеюганск, служба информации

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