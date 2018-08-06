В Югре иномарка залетела под КамАЗ на встречке, три человека погибли

Полиция озвучила обстоятельства страшной аварии на трассе в Нефтеюганском районе, в результате которой погибли три человека. ДТП произошло вечером 5 августа. Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с грузовиком КамАЗ.

По данным окружного Главка, за рулём иномарки был молодой водитель 1996 года рождения. «Около 17 часов на 742 км дороги «Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель «Фольцваген Поло» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗ», – рассказали в пресс-службе управления МВД ХМАО. Водитель грузовика 1962 года остался жив.

Водитель иномарки и два пассажира погибли на месте. В соцсетях очевидцы сообщают, что на автомобиле была надпись «Ювис» – это строительная компания из Сургута. В компании в беседе с агентством «Новый День» неофициально подтвердили, что машина была служебная и что водитель ехал по служебной необходимости. Агентство отправит запрос для получения более подробных комментариев.

В соцсетях появились и версии обстоятельств трагедии: человек, который ехал следом за погибшими, сказал, что обгонять было некого – дорога была пустая. В частности, об этом рассказывает корреспондент сообщества «Это Юганск, детка» в видео с места ЧП.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 05.08.18

В авиакатастрофе в Красноярском крае погибли пятеро жителей Югры и один ямалец: официальные данные. / В разбившемся в Красноярском крае вертолёте были ямальцы (ФОТО с места ЧП). / Utair рассказал о причинах крушения вертолёта в Красноярске, в результате которого погибли 18 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»