Мэрия Сургута выясняет, что за НЛО пролетел в небе над городом

В Сургуте выясняют, что за неизвестный светящийся объект пролетел 4 августа в небе над городом. Предположительно речь идет о метеорите. Очевидцами стали жители и других городов Югры, многие успели зафиксировать вспышку на камеру. В соцсетях идет активное обсуждение природы явления, даже глава Сургута написал пост у себя в Facebook.

«Друзья, вы это видели? Вчера около 22.00 в небе над Сургутом многие наблюдали перемещение яркого летящего вниз объекта. Видео с его участием взорвало все соцсети! В МЧС это необычное явление пока никак не прокомментировали. У пользователей интернета есть разные версии: метеорит, астероид, одна из ступеней ракеты. А как считаете вы?», – спросил Вадим Шувалов.

«Ну, конечно же, инопланетяне с миссией невыполнимого бобра», – ответили ему в комментариях.

В мэрии до сих пор не смогли выяснить, что это было. «Военным и астрономам мы не звонили, в МЧС нам ничего не сказали, поэтому, просто следим за соцсетями», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Сургута.

«Нет официальных сообщений. Все на уровне слухов. Возможно, это был метеорит. Поскольку никаких разрушительных последствий и ЧС явление за собой не повлекло, мы его не комментируем», – пояснили в МЧС по ХМАО.

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Сургут, служба информации

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