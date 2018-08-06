Губернатор Комарова нашла нового директора важному департаменту

Губернатор Наталья Комарова назначила на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешкова. Соответствующее распоряжение глава округа подписала в понедельник, 6 августа. Срочный служебный контракт с Константином Гребешком вступает в силу 7 августа. Ранее Гребешков возглавлял региональное управление автомобильных дорог.

Сегодня же в округе началась подготовка к отбору кандидатов на пост директора департамента физической культуры и спорта ХМАО. До 15 сентября будет организована оценка личностного и профессионального потенциала претендентов. После чего им предстоит пройти общественную и экспертную оценки. Участниками заключительного этапа станут три кандидата, набравшие наивысшие результаты по итогам проведения оценки. Они будут приглашены на собеседование к губернатору.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.18

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