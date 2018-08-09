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Четверг, 9 августа 2018, 09:48 мск

Новости Югра

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В Югре женщина обокрала микрофинансовую организацию, чтобы помочь отцу пятерых детей

Фото Pixabay

Жительница Сургута похитила деньги из микрофинансовой организации, чтобы помочь своему возлюбленному. Мужчине была нужна автоматическая коробка передач для автомобиля, но средств на нее не хватало – все уходило в счет алиментов на пятерых детей.

«Подозреваемой, которая работала в микрофинансовой организации, стало жалко своего мужчину, и она вспомнила, что на работе имеется банковская карта для осуществления инкассаций, на счету которой имелось 300 тысяч рублей», – рассказали в УМВД по ХМАО. С карты женщина похитила150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное изъято.

Сургут, служба информации

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