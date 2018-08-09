Югорчане экономят на спорте – в фитнес-клубах нечем платить зарплату

Директор нефтеюганского фитнес-клуба пожаловался на то, что югорчане стали меньше заниматься спортом. Это повлекло за собой низкую посещаемость клуба и превышение расходов над доходами. «Снижение количества посетителей началось примерно полтора года назад, – рассказал «Новому Дню» управляющий ООО «Антей» Коба Бигвава. – Люди жалуются на нехватку денег из-за ипотек и кредитов, им приходится экономить на спорте. У коллег из других компаний такая же ситуация, некоторые из недавно открытых клубов уже закрылись».

В клубе уже образовалась трехмесячная задолженность перед сотрудниками. Долгами занялась гострудинспекция. «Общая сумма выявленной задолженности по заработной плате составляет 387 тыс. 933 рублей», – уточнили в Роструде. В отношении юридического лица и генерального директора возбуждены административные дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 09.08.18

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