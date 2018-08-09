В Югре объявлено штормовое предупреждение: округ зальет водой

На Югру надвигается непогода. В пятницу, 10 августа, в округе местами ожидаются очень сильный дождь, гроза и порывы ветра до 20 м/с. В МЧС традиционно рекомендуют убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, закрыть окна, а автомобили поставить в гараж или подальше от деревьев.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, – призывают спасатели. – Если попали в чрезвычайную ситуацию – звоните с мобильного телефона 112, 01 – со стационарного».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.08.18

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