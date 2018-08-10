Рыбокомбинат в Югре закрыли после заражения описторхозом

По решению суда в Ханты-Мансийске закрылся на месяц рыбокомбинат, директором которого является депутат гордумы Сергей Андрейченко. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по округу. Причиной стали санитарные нарушения, которые обнаружили сотрудники управления Роспотребнадзора ХМАО, рассказали приставы. В пресс-службе ССП добавили, что нарушения угрожали жизни и здоровью граждан.

Сами санитарные врачи нетривиально реагируют на просьбу озвучить нарушения рыбокомбината. В управлении Роспотребнадзора скороговоркой объясняют, что не дают информацию и бросают трубку, услышав вопрос журналиста.

«Новому дню» не удалось также получить комментарии на рыбокомбинате. Однако узнать мнение предприятия смогли журналисты «Югра ТВ», прибывшие вместе с приставами ко входу на завод в пятницу, 10 августа. По данным представителей рыбокомбината, ревизоры не нашли никаких нарушений кроме того, что на кафельной плитке были сколы.

«Поводом для проверки послужила жалоба от жителя города на заражение описторхозом после употребления в пищу рыбы», – говорится в сюжете телеканала.

Представители завода отметили, что терпят огромные убытки. «В бесплатный отпуск отправлена значительная часть рабочих. Рыбокомбинат является социально значимым проектом для города, в принципе он основной производитель рыбы в городе, да и в округе в целом. И это очень большой удар по магазинам рыбокомбината», – рассказал замгендиректора предприятия «Ханты-Мансийский» Виктор Данилецкий.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.08.18

В Югре увеличат число мигрантов ради тайских массажистов. / Комарова отправила в отставку главу югорского бюро судмедэкспертизы. / В Югре объявлено штормовое предупреждение: округ зальет водой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»