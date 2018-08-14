Безработному из Югры в банке по ошибке выдали 400 тысяч рублей

Оператор-кассир одного из банков в Югре по ошибке выдал клиенту в тысячу раз больше денег, чем тот просил. Вместо четырехсот рублей женщина выдала четыреста тысяч рублей. Клиент, не сообщив об ошибке, покинул банк. Через некоторое время сотрудники финансового учреждения заявили в полицию о хищении средств.

Подозреваемый был задержан участковым и нарядом ППС на одной из улиц города. Им оказался ранее судимый за незаконное приобритение и хранение наркотических веществ, а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, нигде не работающий 42-летний местный житель. В доме мужчины провели обыск. Как выяснилось, он успел потратить только 600 рублей на приобретение спиртных напитков, а остальное спрятал в заднюю часть дивана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказание до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 13.08.18

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